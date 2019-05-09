زوجتا ماجد المصري السابقة والحالية تلتقيان للمرة الأولى

احتفل الفنان الكبير ماجد المصري بعقد قران نجله المخرج أحمد المصري على المهندسة هند هيثم صادق وذلك بقاعة الروضة داخل مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.

كان ضمن الحضور د.أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدة العريس الفنانة منى إش إش، جد العريس الموسيقار حسن إش إش، حمدي بدر مدير أعمال الفنان محمد حماقي، شريف عاشور والفنان حسام الحسيني وحرمه.. وعدد كبير من أسرة العروسين وأصدقائهما، كما حضرت زوجة ماجد المصري الحالية لمشاركة زوجها فرحته بعقد قران نجله والتقت بزوجته السابقة منى إش إش والدة العريس خلال الحفل الذي استمر على مدار ثلاثة ساعات تلقى خلالها الفنان الشهير التهاني من زملائه الفنانين ممن حرصوا على الحضور.

ومن المقرر إقامة زفاف العروسين خلال فصل الصيف بحضور نجوم الفن والمشاهير.