زوج الدكتورة خلود يحرق وجهه في فيديو مباشر.. شاهدوا رد فعلهما!

وقع الاردني أمين في موقف صعب بعد اشتعال النار في وجهه بسبب حركة يقوم بها باستمرار رغم ملاحظات زوجته الفاشينيستا خلود له ولفت انتباهه للتوقف عن ذلك.



ونشرت خلود مقطع فيديو من تصوير زوجها لفيديو مباشر اثناء استخدامه للمبخرة ورش العطر في ان واحد، الامر الذي تسبب في اشتعال حريق خفيف في وجهه واحتراق ذقنه، الامر الذي دفع خلود الى لومه والتشديد انها حاولت منعه عن هذا الامر مرارا لكنه لا يرد.



وفي مقطع اخر تحدث امين عما حصل معه، ووجه نصيحة لكل من يستخدم المبخرة ليبخر نفسه بالتنبه منها لانها قابلة للاشتعال امام اي رزاد من العطر او غيرها من الاشياء القابلة للاشتعال.

ورغم انتشار المقاطع عل مواقع التواصل الاجتماعي الا ان البعض استغرب سبب تصويره لنفسه وهو يتبخر ويرش العطر، متهمين اياه بفبركة الامر لاثارة الجدل حول حياتهما الخاصة من جديد.