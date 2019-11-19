زوج فرح الهادي يتعرض لموقف محرج أثناء حضوره فعاليات معرض للعطور

تعرض الفنان عقيل الرئيسي، زوج الفنانة فرح الهادي، لموقف محرج جداً أثناء حضوره فعاليات معرض للعطور.



وفيما كان يجول في أنحاء المعرض بدأ أحد الحاضرين بالصراخ منادياً إياه بطريقة ساخرة مقلداً الزوجة.

وبدا أن هذا فاجأ عقيل وأربكه كما أنه أطلق موجة من التعليقات على الحسابات التي أعادت نشر المقطع على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

ورأى بعض المتابعين في هذا التصرف خروجاً على اللياقة فيما أشار آخرون إلى أن الفنانة تستحق السخرية. ورأى آخرون أن هذا قد يدفع الفنان إلى رفع قضية.