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زياد برجي ينفعل ويهدد بالانسحاب في مؤتمر صحفي مع نوال الزغبي

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شهد المؤتمر الصحفي الذي جمع بين الفنان اللبناني زياد برجي والفنانة اللبنانية نوال الزغبي في دمشق العديد من الانفعالات والاعتراضات .

حيث انفعل زياد على الصحفيين بسبب تجاهلهم له خلال المؤتمر واكتفوا بتوجيه الاسئلة فقط إلى نوال الزغبي بينما سألوا زياد سؤالا واحدا فقط حول أنواع الأطعمة الشامية التي يحبها .

ليعلن زياد برجي عن رغبته بالانسحاب من المؤتمر معربا بإنه لا يقصد الإساءة إلى نوال الزغبي ولا التقليل من قيمتها .

وطالب منه الصحفيون البقاء وعدم الانسحاب ليقوم بقول كلمة له كاشفا عن مشروع جديد سيجمعه مع نوال الزغبي قريبا  ويقوم بإنهاء المؤتمر .

وعلى صعيد آخر اعترضت الفنانة نوال الزغبي على تأخير موعد المؤتمر الصحفي حيث انتظرت الصحفيين لمدة ساعتين .

ويأتي هذا المؤتمر على هامش إقامة نوال الزغبي لحفل غنائي في سوريا بعد غياب استمر ل 10 أعوام بسبب الحرب  .

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