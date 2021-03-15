اختار عدد من المتابعين زينب العلوان مشهورة سناب شات لتكون أجمل فتاة في الخليج وذلك لأنها تتمتع بأسلوب مميز وإطلالات رائعة لفتت أنظار الجمهور إليها بجانب جمالها الطبيعي.

وعلق احد الحسابات على تويتر كاتبا: “جميعنا يعترف بأن زينب العلوان جميله سواءً بفلتر او بدون فلتر وجميله قبل عمليات التجميل وبعد العمليات التجميل وهي افضل مشهوره حاليًا بالسوشل ميديا”.

جميعنا يعترف بأن زينب العلوان جميله سواءً بفلتر او بدون فلتر وجميله قبل عمليات التجميل وبعد العمليات التجميل وهي افضل مشهوره حاليًا بالسوشل ميديا pic.twitter.com/S34acZiaFg — وجدان (@QiiWGD) March 9, 2021

زينب العلوان حققت شهرة كبيرة من خلال اهتمامها بمجال المكياج والعناية بالبشرة حيث تقدم العديد من النصائح الهامة والمفيدة للحصول على بشرة صافية ولديها ما يقارب الـ900 ألف متابع عبر حسابها على إنستقرام حيث تحرص على نشر صورها باستمرار.

تتمتع زينب العلوان بحس عالي للموضة وتختار إطلالات مناسبة لها تماماً بخاصة الأزياء التي تبرز الخصر وتُظهر مدى رشاقتها وإن كانت تميل إلى اختيار الألوان الصريحة مثل الأبيض، الأسود والبيج بجانب الأحمر مع القليل من النقشات حيث تفضل النقوش البسيطة أكثر من القوية أو الملفتة للأنظار بدرجة كبيرة

أطلقت زينب العلوان حساباتها على السوشيال ميديا في 2014 كما أعلنت من قبل وكانت بدايتها من خلال تقديم عدد من النصائح للفتيات للعناية بالبشرة، كم تم استضافتها في عدد من البرامج باعتبارها من أشهر خبراء المكياج والتجميل في الخليج.