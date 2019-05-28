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زينب فياض تتحول لنسخة من والدتها هيفاء وهبي بأحدث إطلالة لها!

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هيفاء وهبي وابنتها زينب فياض بالإطلالة الجديدة

هيفاء وهبي وابنتها زينب فياض بالإطلالة الجديدة

أشعلت زينب فياض مواقع التواصل الاجتماعي بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي أظهرت الشبه الكبير بينها وبين والدتها النجمة هيفاء وهبي.

واختارت زينب فياض مكياجاً ثقيلاً من أجل صورتها التي انتشرت بكثافة على السوشيال ميديا، حيث اعتمدت ألواناً دافئة لبودرة الخدود وأحمر الشفاه، كما وضعت ظلال جفون بنية تبرز لون عينيها العسلي لتصبح نسخة من والدتها، خاصة وأن مناخيرها تبدو أصغر حجماً عن شكلها المعتاد.

لبعض يعتقد أن ابنة النجمة اللبنانية قد تلاعبت بالفوتوشوب لكي تبدو قريبة الشبه بوالدتها، بينما يظن آخرون أنها اتبعت بعض حيل المكياج التي أبرزت قسمات وجهها بشكل أوضح، بينما تساءل آخرون عما إذا كانت قد خضعت لعملية تجميل لإبراز عظام الفك وتصغير حجم أنفها.

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