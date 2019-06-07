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زينب فياض تدعو لوالدتها هيفاء وهبي بالشفاء بعد الكشف عن اصابتها بمرض في الكبد!

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هيفاء وهبي وابنتها زينب فياض بالإطلالة الجديدة

هيفاء وهبي وابنتها زينب فياض بالإطلالة الجديدة

نشرت زينب فياض ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي دعاءا للشفاء من المرض وذلك استجابة لتغريدة امها الاخيرة والتي كشفت فيها عن تعرضها لوعكة صحية وطلبت الدعاء.

فقد نشرت زينب فياض الدعاء التالي عبر حسابها على انستغرام: “اللهم يا من شفيت ايوب وكشفت ضر يعقوب… اشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله الا انت.. اللهم اني اسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرضم.. ربي ارح ثم هون ثم اشفي كل نفس لا يعلم بوجعها الا انت.. إنك على كل شيء قدير”.

وكانت قد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بخبر مرض الفنانة هيفاء وهبي ودخولها إلى المستشفى.

وقد كشف الصحافي إيلي باسيل امس عن مرض هيفاء وهبي حيث غرد عبر تويتر قائلاً: “للأسف هيفاء فعلًا مريضة… كبدها تعبان كتير وبحاجة لعلاج مكثّف… دعولها بالشفاء”.

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#أوّلًا #كالعادة My Twitter acc: eliebassilofcl

A post shared by the media nanny ايلي باسيل (@eliebassilofcl) on

وقد لاقت تغريدة ايلي باسيل ردود أفعال متباينة بين من صدق الخبر وتعاطف مع الفنانة اللبنانية وبين من كذب الخبر على اعتبار أن باسيل روج سابقاً لأخبار تبين أنها غير صحيحة.

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