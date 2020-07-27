خرج ” معتز عبد الله الدكر ” المحامي الخاص بالفنانة ” زينة ” بتصريحات صحفية له كشف من خلالها عن رفع موكلته ل 4 دعاوي جديدة أمام محكمة الأسرة ضد الفنان ” أحمد عز ” .

وتمثلت تلك الدعاوي الجديدة في زيادة نفقة صغيرين وأجرة مسكن حضانة وأجرة حضانة وأجرة خادم .

وأشار إلى أنه لم يتم تحديد مبالغ معينة في الدعاوى المقرر رفعها ولكن سيتم طلب زيادة الـ 30 ألف جنيه بحسب الحكم الأخير .

وأضاف معتز عبد الله الدكر بأن التحريات حول الدخل والممتلكات الخاصة بالفنان أحمد عز هى التي ستحدد قيمة الزيادة .

وعن ما تردد حول وجود مساعي للصلح بين كلا من زينة وأحمد عز مؤخرا قال : ” فشلت ولم نتوصل إلى أي اتفاق ولم يحدث شيء وما زالت الخلافات مستمرة والمحاكم هى الفيصل حاليا ” .

يذكر أن محكمة أسرة مدينة نصر كانت قد قضت في شهر مايو الماضي بإلزام أحمد عز بدفع مصاريف مدرسية سنوية لتوأميه زين الدين وعز الدين بقيمة 900 ألف جنيه .

وذلك في الدعوى التي أقامتها زينة في شهر يناير الماضي وطالبت فيها بإلزام عز بدفع المبلغ المذكور كمصاريف توأميها المقيدين بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة .