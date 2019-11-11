زينة تعلن عن إصابتها بمرض فى عينيها

أعلنت الممثلة المصرية زينة عن إصابتها بمرض فى عينيها يجبرها على ارتداء نظارة بشكل دائم في أي مكان توجد به إضاءة، ونشرت زينة صورة أثناء ارتدائها النظارة وعلقت عليها، “جالي تعب في عنيا الحمد لله طبعا ولا حاجه اللهم لك الحمد بس مجبرة البس نضارة في اَي إضاءة كنت بلبسها الاول دلع”.
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جالي تعب في عنيا الحمد لله طبعا ولا حاجه اللهم لك الحمد بس مجبرة البس نضارة في اَي إضاءة كنت بلبسها الاول دلع 😀 المشكلة ابني كل ما البسها بيعيط ويقولي انا بحب عنيكي يا ماما مش عاوز اشوفك بنضارة ..قلت له امال لما اعجز وابقي كركوبة هاتعمل ايه 😀 قالي انتي عمرك ما هاتعجزي 💙 حبيبي يا ابني انت وأخوك احلي حاجة في حياتي الحمد لله ربنا يحميكوا ويحمي اولادكم ويرزق كل الناس ياااااارب💙💙🙏🏻🙏🏻🙏🏻