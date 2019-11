زينة تعلن عن إصابتها بمرض فى عينيها

View this post on Instagram

جالي تعب في عنيا الحمد لله طبعا ولا حاجه اللهم لك الحمد بس مجبرة البس نضارة في اَي إضاءة كنت بلبسها الاول دلع 😀 المشكلة ابني كل ما البسها بيعيط ويقولي انا بحب عنيكي يا ماما مش عاوز اشوفك بنضارة ..قلت له امال لما اعجز وابقي كركوبة هاتعمل ايه 😀 قالي انتي عمرك ما هاتعجزي 💙 حبيبي يا ابني انت وأخوك احلي حاجة في حياتي الحمد لله ربنا يحميكوا ويحمي اولادكم ويرزق كل الناس ياااااارب💙💙🙏🏻🙏🏻🙏🏻