الصفحة الرئيسية فن زينة تعلن عن إصابتها بمرض فى عينيها

زينة تعلن عن إصابتها بمرض فى عينيها

بواسطة -
0 123

أعلنت الممثلة المصرية زينة عن إصابتها بمرض فى عينيها يجبرها على ارتداء نظارة بشكل دائم في أي مكان توجد به إضاءة، ونشرت زينة صورة أثناء ارتدائها النظارة وعلقت عليها، “جالي تعب في عنيا الحمد لله طبعا ولا حاجه اللهم لك الحمد بس مجبرة البس نضارة في اَي إضاءة كنت بلبسها الاول دلع”.

 

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

 

جالي تعب في عنيا الحمد لله طبعا ولا حاجه اللهم لك الحمد بس مجبرة البس نضارة في اَي إضاءة كنت بلبسها الاول دلع 😀 المشكلة ابني كل ما البسها بيعيط ويقولي انا بحب عنيكي يا ماما مش عاوز اشوفك بنضارة ..قلت له امال لما اعجز وابقي كركوبة هاتعمل ايه 😀 قالي انتي عمرك ما هاتعجزي 💙 حبيبي يا ابني انت وأخوك احلي حاجة في حياتي الحمد لله ربنا يحميكوا ويحمي اولادكم ويرزق كل الناس ياااااارب💙💙🙏🏻🙏🏻🙏🏻

A post shared by Zeina Reda (@zeinareda29) on

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.