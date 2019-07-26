زينة تنتصر مجدداً على أحمد عز قضائياً

رفضت محكمة إستئناف الأسرة الإستئناف الذي تقدم به الممثل المصري ​أحمد عز​، لتخفيض المبلغ المقرر لدفعه لتوأمه “زين الدين” و”عز الدين”، من الممثلة زينة، من أجل المصاريف المدرسية، وألزمته بدفع مبلغ 30 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 38000 دولار أميركي.

وقال معتز الدكر، محامي زينة، إن محكمة الأسرة في التجمع الخامس عدّلت حكم محكمة أول درجة بدفع المصاريف بالعملة المصرية بدلاً من الجنيه الإسترليني أي ما يعادل 700 ألف جنيه مصري.

وكان عز قد تقدّم بإستئناف أمام محكمة إستأنف الأسرة، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018، بإلزامه بدفع نحو 30 ألف جنيه إسترليني، قيمة مصاريف دراسية للتوأم “عز الدين” و”زين الدين”، ونظرته المحكمة في عدة جلسات، ثم أصدرت الحكم المتقدم.