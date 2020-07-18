حلّت الفنانة المصرية “ياسمين صبري” ضيفة في لقاء مباشر سابق من علي السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي للأفلام في دورته الثانيه، مع الإعلامي “صبحي عطري” ببرنامج “تريندينج – Mbc Trending” ، حيث تلقت صبري سؤالاً مفاجئاً حول وزنها الذي يشغل كثيراً من محبيها ومتابعيها، لتفاجئ الجميع بالرد الغير متوقع .

حيث أجابت الفنانة ياسمين صبري بأنها في حقيقة الأمر لاتعرف تحديداً كم يبلغ وزنها، وأوضحت أنها كارهه للميزان ولا تعتمد عليه في مراقبة وزنها، وأضافت أنها تعتمد كلياً علي التمرينات الرياضية وتعتبرها روتين أساسي في حياتها اليومية، دون الأعتماد علي أرقام ومقاييس الميزان .

في سياقٍ آخر، يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري ترددت حولها الكثير من الشائعات خلال الفترات الماضية، كان آخرها شائعتى حملها و انفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، والذي تزوجته خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكن خرج أبوهشيمة ورد على هذا الأمر بصورة نفت كل ما تردد.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن الفنانة ياسمين صبرى قد شاركت في موسم مسلسلات رمضان 2020، من خلال “مسلسل فرصة تانية”، معالجة دراما لمحمد سيد بشير و من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة. وقد حقق العمل نجاحاً كبيراً خلال الماراثون الرمضاني، وأشاد الكثيرون من متابعي الدراما والنقاد الفنيين بالعمل.