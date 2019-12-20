سارة الطباخ مديرة أعمال عمرو سعد رغم أزماتها مع محمد الشرنوبي

رغم كل ما أثير الفترة الماضية من أزمات ومشكلات بين المنتجة سارة الطباخ والفنان محمد الشرنوبي إلا أن ذلك لم يمنع الفنان عمرو سعد من الانضمام لشركة “إيرث برودكشن” والتي تمتلكها الطباخ، والتعاقد معها كمديرة لأعماله في الفترة القادمة.

وأعلنت سارة في بيان صدر باسم الشركة أنها تسعى لضم كبار النجوم لتحقيق نجاحات غير مسبوقة، لذلك اتفقت سارة الطباخ مع النجم عمرو سعد على أن تتولى الإشراف على أعماله خلال الفترة المقبلة.

سارة أكدت أن عمرو سعد يمثل نقلة كبيرة لشركتها، لما يتمتع به من موهبة خاصة جعلته واحداً من أهم نجوم الفن العربي، وأضافت: “هناك العديد من المفاجآت خلال الأيام القليلة القادمة سوف نعلن عنها، وبإذن الله 2020 سنة التميز”.

يذكر أن آخر أعمال عمرو سعد الفنية كان فيلم حملة فرعون الذي عرض في عيد الفطر الماضي ولم يحقق النجاح النتظر منه رغم جمعه عدداً كبيراً من النجوم المصريين والعالميين حيث شاركه البطولة روبي، ومحمود عبد المغني، وحمدي الميرغني، ومحمد لطفي، ورامز أمير، بالإضافة إلى الملاكم العالمي مايك تايسون.