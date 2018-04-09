سارة الودعاني في أول تعليق على زواجها.. وتكشف عن سبب اختيارها له! -فيديو

نشرت خبيرة التجميل الفتاة السعودية سارة الودعاني، مقطع فيديو توضح فيه سبب اختيارها لزوجها، وترد عن سؤال المتابعين لماذا لم تتزوجين شخص مشهور؟

وقالت الودعاني: “الشيء البسيط اللي أبغا أقوله، أنا لو أبغي أتزوج إنسان مشهور أو معروف كان رحت تزوجت مشهور، لو أبغا أتزوج واحد وحياتي تكون واضحة لكم، كان رحت وتزوجت واحد معروف، أنا لما اتزوجت هذا الإنسان، يعني كتبنا الكتاب، اخترت هذا الشخص، الحمدلله ربي وفق بس أنا ما أبحث إنو هذا الشخص ينعرف أو يكون معروفًا، معلومات بسيطة، هو إنسان اسمه ما أبغى أقوله، بس قصيمي من القصيم”.

وأضافت: “لو أبغي أتزوج واحد وأخليه معروف، أخليه معروف، ما أبغى كذا أشياء”.

وكانت الودعاني قد أعلنت عن ارتباطها وعقد قرانها، يوم السبت، من شاب لم تكشف هويته.

لكن مغردون كشفوا عن هويته وهو رجل أعمال يدعى عبدالوهاب السياف يزاول نشاطات في مجال الأكشاك “البوثات”.