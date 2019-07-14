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سارة دندراوي ترد على “أتباع قطر” في الكويت!.. فيديو

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سارة دندراوي

سارة دندراوي

أوضحت مذيعة قناة العربية، سارة دندراوي، حقيقة ما قصدته في تقرير “تخفيض اسعار الخمور في قطر” والذي اثار موجة غضب واسعة ضدها بين الكويتيين بسبب إشارتها الى الكويت في نهاية الخبر.

وأكدت سارة دندراوي إنها تكن كل حب واحترام للكويت، قوالت ان كلامها كان موجهًا ”للناس المتحمسة دائمًا للدفاع عن قطر، طلبت منهم يردوا على الخبر، هم نفس الناس اللي بالي بالكم يهاجموا السعودية بموضوع معين، ولما ييجي الموضوع على قطر إما يدافعوا أو يسكتوا“، حسب تعبيرها.

وعرضت دندراوي في البرنامج عددًا من التغريدات التي انهالت عليها في موقع ”تويتر“، سواء تلك التي حملت النقد الحاد لها، أو لمن دافع عنها.

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