سارة نخلة تتعرض للانتقادات بسبب فستانها المكشوف في الجونة.. شخص يهاجمها وهي تردّ عليه

تعرضت الممثلة السورية ​سارة نخلة​ لعدد كبير من الإنتقادات بسبب نشرها صور لها من مهرجان الجونة السينمائي تظهر ارتدائها فستان مكشوف من الأعلى ومفتوح من أحد الجانبين.

فعلّق أحدهم قائلا: “هو انتي لو كنتي موتي على الشكل ده كنتيه تقولي لربنا إيه لما يسألك ليه لبستي كده؟؟ علشان المصور ياخد كام صورة وابقا مشهورة!! ياريت نعمل حاجة لأخرتنا بجد”.

لترد بدورها عليه بالقول: “ربنا يغفر لنا ويسامحنا يارب صدقني ربك كبير كبير أكبر ما تتخيل.. الحدوتة مش حدوتة حجاب وهدوم.. الحجاب حجاب القلب واللسان صدقني”.