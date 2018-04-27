سامو زين يغازل زوجته بيوم ميلادها.. ورومنسية طاغية

حرص النجم السوري سامو زين على إهداء كلمات مؤثرة لزوجته دينا صالح بمناسبة يوم ميلادها، فنشر عبر صفحته على “إنستغرام” صورة لها وهي تحمل نجلهما محمد.

وكتب: “يا من أحببت وتمنيت وأنتظرت طول عمري بعد سنين طويله الي حبيبتي وأم إبني محمد دينا حبيبتي كل سنه وأنتي طيبه ويخليكي لينا أنا ومحمد طول العمر”.

وانهالت التعليقات من متابعيه الذين شاركوه فرحته، وتمنوا له السعادة في حياته الزوجية، والمزيد من الأعمال الفنية والغنائية الناجحة.

ويستعد زين لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم يحمل مبدئياً اسم “تحت المطر”، من تأليف هيثم وحيد وإخراج عبد العزيز حشاد.