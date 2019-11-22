سامي كليب يعلن استقالته من قناة “الميادين”.. انسجاما مع “ضميره”!

أعلن الإعلامي اللبناني سامي كليب إستقالته من قناة “الميادين” التي كان يتولى ادارة الاخبار فيها منذ تأسيسها عام 2011.

وكتب في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “انسجاما مع افكاري وقناعاتي وضميري، استقلتُ اليوم من قناة “الميادين” متمنيًا لها دوام التقدم والنجاح”.

انسجاما مع افكاري وقناعاتي وضميري ، استقلتُ اليوم من قناة "الميادين" متمنيًا لها دوام التقدم والنجاح. — samikleib-journalist سامي كليب (@samykleyb) November 22, 2019

يذكر ان سامي كليب كان قد حاور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الى جانب الصحافي نقولا ناصيف منذ اسبوع.