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سامي كليب يعلن استقالته من قناة “الميادين”.. انسجاما مع “ضميره”!

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سامي كليب

سامي كليب

أعلن الإعلامي اللبناني سامي كليب إستقالته من قناة “الميادين” التي كان يتولى ادارة الاخبار فيها منذ تأسيسها عام 2011.

وكتب في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “انسجاما مع افكاري وقناعاتي وضميري، استقلتُ اليوم من قناة “الميادين” متمنيًا لها دوام التقدم والنجاح”.

يذكر ان سامي كليب كان قد حاور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الى جانب الصحافي نقولا ناصيف منذ اسبوع.

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