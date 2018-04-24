سبب وفاة وئام الدحماني المفاجئ يحسمها الطب الشرعي ‎

لا تزال حالة الصدمة تسيطر على الساحة الفنية المغربية بعد وفاة الفنانة ​وئام الدحماني​ مما دفع البعض بالتشكيك بسبب وفاة الراحلة.

الطب الشرعي الإماراتي وبعد معاينته للجثة أصدر تقريراً رسمياً مفصّلاً عن السبب الكامن وراء وفاة الدحماني، حيث كشفت عن تفاصيله مديرة أعمال الفنانة الراحلة سارة التعمارتي حيث قالت: “نتائج التشريح الطبي أكدت وفاتها بسكتة قلبية حادة مفاجئة أدت إلى موتها فوراً”.

وأضافت: “كانت وئام حتى لحظة وفاتها الأخيرة بأتم صحة وعافية، ولم تكن تعاني من أي مشاكل صحية بل على العكس تماماً كانت بصحة جيدة نفسياً وجسدياً”.