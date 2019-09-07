سروال دنيا بطمة الضيق اللاصق يشعل المواقع… “أوفر” و”استري روحك”

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها على “إنستغرام”، صوراً جديداً لها بإطلالة عملية. واختارت لذلك ملابس تشبه تلك التي يرتديها ممارسو هواية ركوب الخيل.

واختارت سروالاً ضيقاً ملاصقاً للجسم وكنزة عملية. واضافت إلى اللوك حذاء عالي الساق.

وأحدثت هذه الإطلالة ضجة كبيرة في أوساط المتابعين وركزت الكثير من التعليقات على السروال حيث اعتبر عدد كبير من هؤلاء أنه غير محتشم.

ومما كتبوا: “ستري روحك الله يهديك قبل ما يسترك الكفن” و”الصورة اوفر السترة حلوة” و”عيب صورة مقرفة امسحيها أفضل استغفر الله العظيم”.

ورغم هذا حققت أكثر من 62 ألف إعجاب، علماً أنها أرفقت الصورة بالتعليق: “عش حياتك التي تملأها السعادةودع للحاقدين حياة تملأها الأوهام والأكاذيب”.