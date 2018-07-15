سر غضب زوج منة حسين فهمي بعد أيام من إعلانه زواجهما

نشر المحامي طارق جميل سعيد زوج منة حسين فهمي رسالة نارية عبر حسابه على الفيس بوك، انتقد فيها بشدة التعليقات المسيئة والتدخل السافر في حياة الأشخاص، الأمر الذي دفع البعض للتخمين إنه انزعج من التعليقات التي جاءت على زواجه

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المصدر: layalina.com

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