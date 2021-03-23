أثار الفنان سعد الصغير، الجدل برده على سؤال نزار الفارس مذيع قناة الرشيد العراقية، حول طريقة رقصه والتي وصفها برقص السيدات، قائلا: “الناس حباني كده.. إنت مش حاببني كده خلاص”.

ودافع سعد، عن نفسه: “مش أنا برقص زي الحريم.. جابوني في العراق ودبي ليه؟ اللي بيرقص بالعصاية له وضع واللي بيعمل كده له وضع”.

وأوضح الصغير أن تعمده الرقص على هذه الشاكلة ما هو إلا “إفيه”: “دي مدرسة سعد الصغير.. أنا مش ببالغ وعمري ما كنت مغرور”.

وكان سعد قد كشف خلال اللقاء عن سبب قيامه بتقبيل قدم الراقصة شمس، قبل سنوات، وكانت أمه أولى بذلك.

ولفت إلى أنه لم يكن بوعيه عندما فعل ذلك، ويبدو أن المشروب الذي طلبته له كان به شيء يغيب الوعي لأنه عندما قبل قدمها كان ذلك في مطعم عام ووسط الناس، وأي إنسان عاقل لا يمكن أن يفعل ذلك”.

وأضاف أن “زواجه العرفي من الراقصة شمس كان حراماً، وأنها قامت بعمل سحر له وتسببت في أن يكره رؤية زوجته أو حتى أمه الراحلة، ولكنه استطاع أن يعود لطبيعته، ويكمل حياته الزوجية”.