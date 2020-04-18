نشر اليوم الفنان “سعد الصغير”، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام” يكشف فيه عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا، الخبر الذي تداولته بشكل كبير مواقع السوشيال ميديا ، مشيرًا إلي أنها شائعه ليس لها أساس من الصحة وأنها بخير و يتمتع بصحة جيدة وأن الصورة المتداولة له في المستشفي صورة قديمة تم ألتقاتها منذ عدة سنوات .

وقال سعد، في هذا الفيديو :”أنت ما تعرفش ربنا.. ما ببتعظش من اللى أحنا فيه ده .. سعد عنده كورونا .. لكل الناس اللي بتحبى أنا معنديش كورونا ولا حاجة ..الصورة المنشورة ده أيام ماكنت تعبان جدا جدا.. وبقول للناس كل سنة وأنتم طيبين، إن شاء الله رمضان يجيى وتمشى كورونا”.

وأضاف سعد، تعليقًا علي “تحدي الخير ” المنتشر بين الفنانين بتكفل الأسر المتضررة من فيروس كورونا قائلاً: “أنزل ميدان الجيزة هتلاقى الناس اللى ماسكه الفأس والأصعة الناس ده مش لاقيه تأكل.. أدى الناس ده اللى فيها النصيب.. أنت كده هتكسب ثواب “.

ويُذكر أن انتهي المطرب الشعبي سعد الصغير من تسجيل أغنية تتر مسلسل “ولاد إمبابة” المقرر طرحه ضمن السباق الرمضانى المقبل 2020، والأغنية تحمل نفس اسم المسلسل، وهى من كلمات وليد الرياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع إسلام شيتوس، وهندسة صوت إسلام غلاب.