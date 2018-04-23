سعد رمضان يلتقي مستر بين.. ما القاسم المشترك الذي جمعهما؟

نشر الفنان اللبناني ونجم ستار اكاديمي ​سعد رمضان​، صورة جمعته بالممثل العالمي ​مستر بين​، وذلك عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

واللافت في الموضوع، أنّ القاسم المشترك الذي جمعهما كان لون عينيهما.

وبعد أن سأل سعد رمضان الجمهور:” أول مرة بلاحظ انو انا و مستر بين عنا نفس لون العيون.. او انتو شو شايفيين”؟ كان الرد أنهما يشبهان بعضهما فعلاً.

اشارة الى أنّ آخر اعمال رمضان كان ألبوم “ما بعرف” التعاون الاول مع شركة روتانا، والذي ضم العديد من الأغاني المنوعة وهي: “ما بعرف”، “معزوم” ، “بس أنا بحبك” ، “كل اتنين” ، “بتعرف ليش” و “عم نام عالواقف”.