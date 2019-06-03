سعد لمجرد يلتقي بوالده في مكان إقامته الإجبارية في فرنسا.. ويعلق

شارك الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جمعته بوالده الفنان ​البشير عبده​، والذي قام بزيارته في مكان إقامته الإجبارية في فرنسا، وعلّق عليها بالقول:”ليلة مباركة عليكم أحبابي الله يقبل منا و منكم الدعوات و الله يفرج علينا كاملين يا رب امين”.

من ناحية أخرى، ومنذ حوالي اسبوعين قام الفنان المصري محمد رمضان بتسجيل وتصوير الأغنية الديو التي تجمعه بصديقه لمجرد وهي الأغنية التي تم الإعلان عنها منذ عام تقريبا وتحمل عنوان “انساي” وبالرغم من الإنتهاء من الأغنية لكننا علمنا بأن الأغنية لن ترى النور ولن يتم طرحها خلال العيد كما تم الإعلان من قبل.

وهذا الأمر جعل رمضان يفكر في طرح أغنية أخرى جديدة بدلا منها خلال الفترة المقبلة عمل على تسجيلها وتصويرها قبل العيد بعد انتهائه من مسلسله “زلزال” الذي يعرض حالياً ضمن الموسم الرمضاني.