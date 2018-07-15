سكارليت جوهانسون تتراجع عن تجسيد دور متحول جنسيًّا

قرّرت الممثلة الأميركيّة ​سكارليت جوهانسون​، أن تعتذر عن تأدية دور المتحوّل جنسيًّا في فيلم سينمائي، وذلك بعد تعرّضها لموجة كبيرة من الانتقادات، من مجتمع المثليين والمتحولين جنسيًّا

يحمل الفيلم عنوان “Rub & Tug”، ومقتبس من قصة حقيقية في سبعينيات القرن الماضي، حول رجل عصابات يدعى دانت “تكس” جيل، الذي ولد باسم أنثوي هو جين جيل، والذي كان يستخدم سلسلة من صالونات التدليك كواجهة للدعارة

المصدر: elfann.com

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