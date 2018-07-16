سكارليت جوهانسون تعتذر عن دورها فى فيلم Rub and Tug بسبب ردود الأفعال السلبية

اعتذرت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون عن أداء دورها فى الفيلم الدرامى “Rub and Tug” الذى تدور قصته عن المتحولين جنسيًا، بعد أكثر من أسبوع من تلقيها العديد من ردود الفعل العنيفة من الكثير من الأشخاص، وفقًا للتقرير الذى نشر موقع “Variety”، ولم يتم تحديد الممثل الذى من المقرر أن يقوم بالدور خلفًا لها

وعلقت جوهانسون قائلة: “فى ضوء التعليقات غير الأخلاقية الأخيرة التى أثيرت حول دور دانتى تكس جيل، المتحول جنسيًا، قررت أن اعتذر عن مشاركتى فى المشروع بكل احترام، ويستمر تفاهمنا الثقافى مع الأشخاص المتحولين جنسيًا فى التقدم، وعلى الرغم من أننى كنت سأحب الفرصة لإحضار قصة دانتى والانتقال إلى الحياة الواقعية عن المتحولين جنسيا، فأنا أفهم لماذا يشعر الكثيرون أنه يجب أن يتم تصويره من قبل شخص متحول، وأنا ممتنة لأن هذا الجدل الدائر، وإن كان مثيرًا للجدل، قد أثار محادثة أكبر حول التنوع، أعتقد أنه ينبغى اعتبار جميع الفنانين متساوين وعادلين، بالإضافة إلى أننا نتطلع إلى العمل مع كل فئات المجتمع لتقديم هذه القصص الأكثر الإثارة والأهمية للجماهير فى جميع أنحاء العالم”

المصدر: youm7.com

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youm7.com : سكارليت جوهانسون تعتذر عن دورها فn فيلم Rub and Tug بسبب ردود الأفعال السلبية