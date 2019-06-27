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سلافة معمار تكشف طبيعة علاقتها بـ قصي خولي و تعاتبه

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sulafa kosaii

كشفت النجمة السورية سلافة معمار عن قوة العلاقة التي تجمعها بالنجم قصيّ خولي، رغم تصريحاته خلال حلوله ضيفة برنامج “مجموعة انسان” وعما إذا تواصل معها بعد الحلقة، قالت بحسب موقع “لها”: “لا، ولكننا أصحاب جداً وما زلنا. الإتصال تم قبل الحلقة، وأخبرته رأيي بصراحة، بأن التشبيه الذي استخدمه ليس له، ولا يمكن أن يمر، ولا استطيع تجاوزه في الإعلام، وهو فهمني تماماً. وهذا لايعني أبداً أن قصي ليس صديقي ورفيق العمر وبيني وبينه الأمور “محلولة” ولايوجد أي خلاف”.

وكشفت عن اسم الدلع الذي أطلقه عليها في المعهد وهو “زلفا”.

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