نشرت الفنانة السورية ” سلاف فواخرجي ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر تحتفل من خلالها بذكرى ثورة 23 يوليو وتعرب عن حبها الشديد منذ طفولتها للرئيس المصري الراحل ” جمال عبد الناصر ” .

وتضمنت التغريدة صورة لسلاف فواخرجي وهي تقف بجوار صورة للرئيس جمال عبد الناصر وكتبت في تعليقها عليها : ” بعيدا عن السياسة وعن تقييم مين بيحب وما بيحب بس أنا ربيت على حبه .. صورته معلقة بيبتنا مع جدي ” .

وتابعت : ” جزء من مكتبة بابا عنه وعشقه اله وحديث ماما وهي طفلة صغيرة عن لقائها معه على طريق الربوة وكتبت هالقصة بمقال عشق جميل جدا كان وثيقة إلها وإلنا .. بأسباب وبدون أسباب كبرت لقيت حالي بحبه ” .