سلاف فواخرجي ترفض التمثيل مجدداً مع كاظم الساهر..‎‎والسبب!!

تعرّضت الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​ لإصابة طفيفة أثناء تصوير أحد مشاهد العنف في مسلسلها الجديد “​خط ساخن​” ما ادى إلى توقف تصوير المشهد لبعض الوقت.

ورفضت فواخرجي إلغاء التصوير تماماً كي ينتهي العمل في الوقت المحدد، لعرضه في موسم رمضان المقبل.

سلاف كانت قد شاركت سابقا في تصوير أحد الكليبات الغنائية للفنان ​كاظم الساهر​، وتعليقا على هذا الأمر اشارت الى انها كانت تتمنى حينها المشاركة الى جانب نجم بحجمه، لكنها حاليا ترفض تكرار هذه التجربة.

الجدير ذكره ان فواخرجي ستطل في مسلسلها المصري الجديد “خط ساخن” وهو من بطولة مجموعة من الممثلين منهم: ​حسين فهمي​، و​نضال الشافعي​، و​صلاح عبدالله​، و​سهر الصايغ​، و​محمد عادل​، وسميرة عبد العزيز، و​دنيا المصري​، وأحمد التهامي، و​محمود الجابي​، ومحمود حافظ، ومحمود فارس، وسعيد صادق، وغيرهم.