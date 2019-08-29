” سلاف فواخرجي ” تطل على الجمهور بصورة بدون مكياج

ظهرت الفنانة السورية ” سلاف فواخرجي ” بإطلالة جديدة على جمهورها يعد نشرها صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع ” إنستجرام ” .

حيث ظهرت في الصورة بدون مكياج في إطلالة بسيطة وملامح هادئة وجميلة .

ونالت الصورة إعجاب العديد من المتابعين الذين أشادوا بجمالها وملامحها الأنثوية ورقتها .

فجاءت التعليقات مثل : ” سيبك أنت الحلو حلو من يومه ” و ” بدون مكياج أحلى بكتير ” و ” إنتي مبتكبريش ” و ” كل ما تكبر تحلا وتصير احلا واحلا ” و ” يا ربة الوجه الصبوح ، أنتي عنوان الأمل ” .