سلاف فواخرجي خارج السباق الرمضاني لهذا العام.. والسبب!

كشفت الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​ بانها لن تخوض السباق الرمضاني لهذا العام، نظرا لايقاف مسلسل “​خط ساخن​”، بسبب تعرّض الممثل ​نضال الشافعي​ لأزمة صحية وعدم قدرته على استكمال مشاهده.



ونشرت سلاف صورة لها برفقة الشافعي من كواليس هذا العمل وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.



وعلّقت سلاف على الصورة قائلة: “العزيز نضال.. سلامتك ألف سلامة.. نضال تعرض منذ أيام لإصابة وكسر بقدمه خلال تصوير مشهد بمسلسل (خط ساخن)، ووقفنا التصوير وما قدرنا نكمل بسبب وضعه الصحي، وعدم قدرته عالمشي، وبالتالي شاءت الظروف أنو ما نعرض المسلسل بموسم رمضان الحالي.. وأنا مؤمنة دايما أن الله بيكتب الخير حتى لو كان عكس اللي بدنا إياه.. والأهم نكون بخير.. وسلامتك نضال، وترجعلنا للشغل بنفس الحيوية والروح الجميلة اللي بتملا التصوير”.