سلمان خان ينجو من محاولة قتل من قبل مسلحين فن

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نجا النجم الهندي ​سلمان خان​ من القتل، وذلك قبل أن يتحول موقع تصوير فيلمه الجديد Race 3، الى ساحة معركة حال دون وقوعها 12 شرطيا اقتحموا الاستديو ، وأكدوا أن مسلحين دخلوا الى المبنى وفي طريقهم لاستهداف سلمان.

وذكر تقرير لصحيفة “هندوستان تايمز” ان الشرطة وصلت إلى استديو Film City، وأمرت سلمان والمنتج راميش توراني بالتوقف فوراً عن التصوير، ومرافقة سلمان إلى المنزل، قبل دقائق من اعتقال المهاجمين.

وكانت جماعة إرهابية مسلحة تدعي “لورانس بيشوي” من ولاية راجستان الهندية، قد أصدرت يوم الخميس الماضي تهديداً بالقتل لسلمان خان في جودبور، أكدوا خلاله إستهداف نجم ​بوليوود​.

وهذا الاستهداف الذي تعرض له سلمان يتعلق في المقام الأول بشهرة خان ومحاولة إبتزازه، فضلاً عن قضية قتل حيوانات نادرة عام 1998، والذي اتهم فيها سلمان وعدد من أصدقائه.