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سلمى رشيد تنشر صورة لمولودها “ينيس” بالزي المغربي

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نشرت الفنانة المغربية ​سلمى رشيد​ صورة جديدة لمولودها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حرصت على إخفاء وجهه.
وظهر الطفل ينيس وهو يرتدي الزي المغربي، وعلّقت بالقول:”ينيس بالجابادور كل عام وانتم بالف خير ذكرى المولد النبوي الشريف”.salma rachid son
يُذكر أن رشيد توجهت في وقت سابق إلى الولايات المتحدة الأميركية لوضع طفلها، علماً أنها نشرت قبل ذلك صوراً وفيديوهات إلتقطت خلال حفل “بيبي شاور”، أقامته بحضور أفراد عائلتها وعدد من الأصدقاء.
وكانت آخر أعمال سلمى رشيد أغنية “آش جايدير”، وهي باللهجة المغربية من كلمات فاروق قصلاوي، وألحان مهدي العظماوي، ومن توزيع زهير حصداوي.

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