سلوى خطاب تكشف سبب خيانة زوجها لها وكل من يتقدم لها للزاوج يكون أصغر منها سناً

قالت الفنانة سلوى خطاب إنها ستوافق على الزواج من شاب لو عمره 17 عاماً، مضيفة أن ما يهمها شخصية الرجل نفسه خاصة أنها تواجه مشكلة بأن كل من يتقدم لها للزاوج يكون أصغر منها سناً.

وتابعت سلوى خطاب فى حوارها مع الإعلامية سمر يسرى ببرنامجها “أنا وأنا”، المذاع على شاشة ON E، أن الرجل لابد وأن تكون هناك أشياء متوافرة فيه وهى عقله وشخصيته والرجل القوى يحتوى المرأة فى عقلها.



وأشارت سلوى خطاب إلى أنها دائما تواجه مشكلة فى شخصيتها وهى الندية فى المعاملة مع الرجال، مضيفة أنها حينما كانت متزوجه من المخرج أسامة فوزى كانت تشعر بأنها مسؤلة عن كل شىء فى حياته، لافتة إلى أن الرجل الشرقى يتمتع بشكل كبير فى ثقافة “سى السيد”، مؤكدة أنها لن تقبل الزواج من رجل غير شرقى، كما كشفت سلوى خطاب عن خيانة زوجها لها وشكرته بأنه سبب حصولها على لقب مطلقة.

يذكر أن سلوى خطاب اعتذرت عن المشاركة فى مسلسل “نسر الصعيد”، من بطولة محمد رمضان ووفاء عامر ودرة وسيد رجب وعايدة رياض ومحمد عز ومحمد حاتم، ومن تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج ياسر سامى، بعد تعرضها للإصابة فى القدم وأمرها الطبيب بالراحة والبقاء فى المنزل لمدة شهر.