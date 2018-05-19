سماح أنور تسخر من برنامج رامز جلال

كتبت الممثلة المصرية ​سماح أنور​ عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ساخرة من الكوميدي المصري ​رامز جلال​ وبرنامجه “رامز تحت الصفر”.

حيث شاركت رأيها بالبرنامج قائلةً: ” أكتر حد واجع قلبي في رمضان.. البيبي دب اللي بيشتغل مرعب وهو يا عيني معضم وجعان وتعبان ومخنوق وعايز يروح.. برنامج رامز جلال”.

يذكر أن رامز تعرض لانتقادات واتهامات بالفبركة والتحرش بياسمين صبري في الحلقة الأولى من البرنامج، التي أثارت جدلاً وائعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

هذا ويستضيف رامز العديد من الوجوه المعروفة ضمن برنامجه هذه السنة.