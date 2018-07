سما المصرى تهاجم بوسى شلبى بسبب فجر السعيد

علي فكره يابوسي انا عملتلك بلوك ع الواتس والانستجرام عشان مابحبش الستات الندله اللي مش جدعان والستات الكدابه…..عييييب ياحجه بوسي شلبي عييييب….دلوقتي بقيتي تتريقي وتطولي لسانك علي فجر السعيد الكاتبه الكويتيه اهل الكويت اجدع ناس واجدع منك…سبحان الله دا انتي قدام عيني كنت واكله نايمه شاربه في بيتها وخيرها عليكي عيب بلاش وطيان بالشكل دا….دي فجر دي ياما سفرتك علي حسابها وياما عزمتك في الكويت علي حفلات ومهرجانات برضو علي حسابها دلوقتي لما الدنيا قامت عليها عشان قالت رايها في نجلاء فتحي بقت وحشه ويع وكوخه؟؟هو انتي كمان بتجري ورا الرايجه ذي باقي الوسط؟؟والله العظيم فجر السعيد دي ارجل منكم كلكم ياوسط ملوش غالي ولا عزيز ويااااما خدمتك انتي وفيفي عبده والهام شاهين وهاله صدقي وناس كتير من الوسط اول ماتعضوا تعضوا فيها كده ليه ماعندكوش اصل مع بعض ولا اوفياء لبعض الدنيا فانيه ياست بوسي انتي والهام ….الله يرحم الهدايا اللي كنتوا بتاخدوها علي قفا فجر السعيد من المهرجانات والله عيب فجر دي بتحب مصر يمكن اكتر منكم كلكم….ع العموم الدنيا دواره وافتكري يابوسي لما فجر سفرتك للمطربه احلام واكلتي عيش وملح في بيتها قدامي…والله عمري ماشفت نداله ذي ماشفت نداله في الوسط الفني والاعلامي…لك الله يافجر

A post shared by سما المصري (@samaelmasrii) on Jul 8, 2018 at 10:27pm PDT