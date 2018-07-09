سما المصرى تهاجم بوسى شلبى بسبب فجر السعيد

هاجمت الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصرى الإعلامية بوسى شلبى بسبب الكاتبة الكويتية فجر السعيد

وكانت فجر كتبت تعليقًا ساخرًا على صورة لـ “بوسي شلبي” بمكياج أظهرها أصغر سنًا، قائلة “مين دي”: فردت عليها بوسي بتهكم “خالتك”

ودافعت سما عن فجر السعيد عبر حسابها على إنستجرام قائلة: «دلوقتي بقيتي تتريقي على فجر السعيد الكاتبة الكويتية أهل الكويت أجدع ناس وأجدع منك سبحان الله دا انتي قدام عيني كنت واكله نايمه شاربه في بيتها وخيرها عليكي».

وتابعت: “فجر دي ياما سفرتك على حسابها وعزمتك في الكويت على حفلات ومهرجانات برضو دلوقتي لما الدنيا قامت عليها عشان قالت رأيها في نجلاء فتحي بقت وحشه”.

واستكملت: “هو انتي كمان بتجري ورا الرايجه ذي باقي الوسط؟ والله العظيم فجر دي أرجل منكم كلكم ياوسط ملوش غالي ولا عزيز وياما خدمتك انتي وفيفي عبده وإلهام شاهين وهالة صدقي وناس كتير أول ماتعضوا تعضوا فيها كده ليه ماعندكوش أصل مع بعض ولا أوفياء لبعض”.

وأضافت: “الله يرحم الهدايا اللي كنتوا بتاخدوها على قفا فجر من المهرجانات والله عيب فجر دي بتحب مصر يمكن أكتر منكم كلكم على العموم الدنيا دواره وافتكري يابوسي لما فجر سفرتك لأحلام واكلتي عيش وملح في بيتها قدامي لك الله يافجر”.

المصدر: vetogate.com

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