أنكرت الفنانة المصرية ” سما المصري ” الاتهامات الموجهة إليها في قضية سب وقذف الإعلايمة المصرية ” ريهام سعيد ” وذلك خلال إستماع محكمة جنح القاهرة الاقتصادية لأقوالها كما استمعت إلى الدفاع الخاص بها .

ونفت سما المصري قيامها بسب ريهام سعيد وأن ما اتهمتها به لم يحدث فقالت : ” محصلش ومسبتش ريهام أو أى حد خالص وأنا مظلومة .. التهمة دى عشان فى خلاف بينى وبين ريهام قبل كده ” .

وطالب ” مينا ناجى ” محامى سما المصرى ببراءة موكلته من تهمة سب وقذف ريهام سعيد .. مؤكدا أن هناك العديد من النقد البناء وجه للإعلامية ولا يعتبر سب وقذف .

فيما حددت المحكمة الإقتصادية يوم ال 27 من شهر أغسطس المقبل موعد جلسة النطق بالحكم في القضية .

يذكر أن أمر إحالة المتهمة سامية أحمد عطية الشهيرة بـسما المصرى فى القضية رقم 535 لسنة 2020 والمتهمة فيها بسب وقذف ريهام سعيد تضمن الإتهامات التي جاءت كالتالي :

1- سبت بطريق التليفون المجنى عليها ريهام سعيد بأن وجهت لها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف والطاعنة فى العرض بأن ظهرت فى مقطع مصور وجهت فيه إليها العبارات المبينة وصفا بالأوراق ونشرت هذا المقطع عبر إرساله لأصدقائها عبر تطبيق ” الواتس اب ” على النحو المبين بالتحقيقات .

2- اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى وذلك بأن ظهرت بمقطع مصور مخالف وأرسلته لأصدقائها عبر تطبيق ” الواتس اب ” .

3- نشرت معلومات وأخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصية المجنى عليها ريهام سعيد بدون رضاها وذلك بارتكابها للأفعال كما وردت بالاتهام الأول وإرسالها لأصدقائها عبر تطبيق ” الواتس اب ” على النحو المبين بالتحقيقات .