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سما المصري بصورة لها بفستان ابيض من حفل زفافها

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نشرت الفنانة المصرية ​سما المصري​ صورة لها بفستان ابيض من حفل زفافها سابقا، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
الا ان سما لم تذكر اسم طليقها ولا ايّ معلومات عنه، وعلّقت على الصورة قائلة : “صوره فرحي ياجدعااان من زمااان قبل الانفصال…مايستاهلش المهلبيه دي…..يااااه ومضي قطار العمر اهيئ اهيئ اهيئ”.
الجدير ذكره ان سما المصري اثارت مؤخرا جدلا كبيرا بين المتابعين بعد نشرها مقطع فيديو لها يظهرها وهي مستلقية وتمرّر خصل شعرها على وجهها بطريقة مثيرة، وذلك على انغام اغنية هندية.

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