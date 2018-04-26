سما المصري تؤكد انها تسببت بخلاف بين محمد صلاح وزوجته.. وهذه التفاصيل‎

بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهرت فيها زوجة لاعب منتخب مصر محمد صلاح وهي غير مبتسمة.
شاركت سما المصري متابعيها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر هذه الوسائل الصورة المتداولة وعلّقت عليها قائلة: “وبالفعل قامت خناقة جامدة بين أبو صلاح وأم مكة من ساعة ما عرفت إني عايزة اتجوزه، وهاتك يا زعيق وشخط وتكسير في العفش، والنيش بقى ع الأرض باللي فيه”.
وتابعت قائلة: “زي أي ست مصرية أصيلة.. وصلاح يحلف لها إنه لسه ماوافقش على الجواز مني وهي مصممة إنها هتقتلني وتخلص الناس من قرفي، وعندها حق بصراحة، طلعت ست بتفهم، أنا نفسي مش طايقة نفسي”.