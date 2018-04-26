سما المصري تؤكد انها تسببت بخلاف بين محمد صلاح وزوجته.. وهذه التفاصيل‎

بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهرت فيها زوجة لاعب منتخب مصر ​محمد صلاح​ وهي غير مبتسمة.

شاركت ​سما المصري​ متابعيها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر هذه الوسائل الصورة المتداولة وعلّقت عليها قائلة: “وبالفعل قامت خناقة جامدة بين أبو صلاح وأم مكة من ساعة ما عرفت إني عايزة اتجوزه، وهاتك يا زعيق وشخط وتكسير في العفش، والنيش بقى ع الأرض باللي فيه”.

وتابعت قائلة: “زي أي ست مصرية أصيلة.. وصلاح يحلف لها إنه لسه ماوافقش على الجواز مني وهي مصممة إنها هتقتلني وتخلص الناس من قرفي، وعندها حق بصراحة، طلعت ست بتفهم، أنا نفسي مش طايقة نفسي”.