سما المصري تتغزل بمذيع هاجمها بسبب برنامجها الديني!

ردت الفنانة سما المصري، على أحد مقدمي البرامج الدينية على قناة “الرحمة” الفضائية والذي هاجمها بسبب برومو برنامجها الديني الجديد «أهل العلم» في رمضان القادم.

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ونشرت سما مقطع فيديو للمذيع الذي هاجمها وكتبت عليه معلقة: «سؤال محيرني بجد…المذيع دا علي قناة دينيه اسمها قناه (( الرحمه )) وشاب حلو وأمور وصغير ومثقف وملتزم ومربي دقنه وكل حاجه حلوة الصراحة…السؤال المهم بقى: هو بيقول ما انفعش أعمل برنامج ديني بسبب صوري وفيديوهاتي الأوفر اللي بنزلها علي الانستجرام والسوشيال ميديا هو حضرتك أزاي ملتزم كده وبتتفرج علي كليباتي وصوري الأوفر؟”

وأضافت قائلة: «لو ما كنش شاف وواخد بالسمع من كلام الناس يبقى إزاي يربي دقن ويتكلم في الدين ويتكلم علي الناس من غير ما يشوف اللي الناس بتتكلم عنه بنفسه عشان يتاكد؟؟ولا الاسلام قاله ياخد بكلام الناس؟؟ ياتري شاف ولا سمع؟».

يذكر أن سما المصري أعلنت مؤخرًا عن برومو البرنامج الديني الجديد الخاص بها «أهل العلم» والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم.