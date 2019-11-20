سما المصري تثير الجدل: ” من فوق حجاب ومن تحت ورايا يا يا شباب”

أثارت الفنانة سما المصري الجدل بظهورها بالحجاب على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي والذي أقيم مساء الأربعاء بدار الأوبرا المصرية.

وفي مفاجأة غير متوقعة، أطلَّت سما المصري، بإطلالة وصفها البعض بالـ “غير الموفقة”، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأصفر وحجاب أحمر وحذاء ذي كعب عالٍ.

وقد نشرت سما عددا من الصور لاطلالتها بالحجاب مع بعض التعليقات الساخرة مثل: “من فوق حجاب ومن تحت ورايا يا شباب”.

وردا على الانتقادات التي وجهت لها قالت سما المصري: “دي مسألة حرية شخصية مش لازم يبقى في مبرر للموضوع ويا ريت كل واحد يخلي في نفسه”.

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