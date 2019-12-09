سما المصري تريد الهجرة من مصر بسبب فيديو رقص!

فاجأت الفنانة سما المصري متابعيها بشكواها من عدم قدرتها على نشر كل ما تريده على الرغم من الصور والفيديوهات والمواضيع المثيرة للجدل التي تنشرها بشكل دائم.

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فقد نشرت سما المصري مقطع فيديو لرقصة اجنبية وعلقت عليها قائلة: “طبعا لو انا اللي كنت بارقص الرقصه دي كان زمان البوكس مستنيني تحت البيت وكان زمان المحامين إياهم غاويين الشهره محامين نجلا بتاعت الحصان بايتين قدام النيابات والمحاكم عشان يحبسوني”.

وتابعت سما المصري: “انا وحشه ومااستاهلش اعيش في مصر….مصر تستاهل حد احسن مني يعيش فيها….معلش بكره اهاجر واسيبها مخضره ليكوا يامصريين….مووواه”.