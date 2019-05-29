سما المصري تستعرض جسدها بفستان أحمر : “انا كده وهافضل كده”

نشرت الفنانة ​سما المصري​ صورة جديدة لها استعرضت من خلالها جسدها الرشيق وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتدت سما في الصورة فستان أحمر اشارت من خلالها الى ان الذي يحب منشوراتها ليبقى عندها، والذي لا يحبها ايضا دعته بالبقاء كي يحترق دمّه على حدّ تعبيرها.

وعلّقت سما على الصورة قائلة: “بصوا باه دلوقتي انا مش عارفه ارضيكم كلكم فسوف اضطر اني ازعلكم كلكم وخلاص…فاللي عاجبه يفضل هنا مش عاجبه برضو يفضل هنا عشان دمه يتحرق احسن مادمي انا يتحرق…انا كده وهافضل كده ومش هاقول حد له شوق في حاجه؟؟ لان حتي اللي له شوق يشتم مع نفسه احنا عندنا شويه ناس في مصر اعوذ بالله مايتعاشروش….علي اتخن حيطه باه واخبطوا دماغكم يلا…بسرعه قبل الحيطه ماتقع”.