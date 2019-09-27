سما المصري تستعين بالشيح متولي الشعراوي!.. فيديو

استعانت الفنانة سما المصري بالشيخ محمد متولي الشعراوي لاستنكار الدعوات للتظاهر اليوم التي اطلقها الفنان والمقاول محمد علي.

فقد نشرت سما المصري مقطع فيديو للشيخ الشعراوي يقول فيه: “وستظل مصر دائما رغم انف كل حاقد او حاسد او مستغل او مدفوع من خصوم الاسلام هنا او خارج هنا”.

وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة: “ربنا يحمي مصر يااارب واهلها ويبعد عنها كل شر ومكر كل الماكرين ياااارب…….🙏🙏🙏🙏🙏”.

يذكر ان عدد كبير من الفنانين المصريين اعلنوا استنكارهم لدعوات التظاهر وشددوا على تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي.