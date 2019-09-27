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سما المصري تستعين بالشيح متولي الشعراوي!.. فيديو

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سما المصري

استعانت الفنانة سما المصري بالشيخ محمد متولي الشعراوي لاستنكار الدعوات للتظاهر اليوم التي اطلقها الفنان والمقاول محمد علي.

فقد نشرت سما المصري مقطع فيديو للشيخ الشعراوي يقول فيه: “وستظل مصر دائما رغم انف كل حاقد او حاسد او مستغل او مدفوع من خصوم الاسلام هنا او خارج هنا”.

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ربنا يحمي مصر يااارب واهلها ويبعد عنها كل شر ومكر كل الماكرين ياااارب…….🙏🙏🙏🙏🙏

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وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة: “ربنا يحمي مصر يااارب واهلها ويبعد عنها كل شر ومكر كل الماكرين ياااارب…….🙏🙏🙏🙏🙏”.

يذكر ان عدد كبير من الفنانين المصريين اعلنوا استنكارهم لدعوات التظاهر وشددوا على تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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