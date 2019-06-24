سما المصري تنشر فيديو اثناء خضوعها لجلسة مساج.. وما علاقة كيم كاردشيان؟

تواصل الفنانة المثيرة للجدل سما المصري نشر فيديوهات تتعمد فيها الاثارة واظهار مفاتنها بشكل كبير في محاولة منها لزيادة عدد متابعيها.

فبعد فيديو الجاكوزي والجيم، نشرت سما المصري فيديو جديد ظهرت فيه هذه المرة اثناء خضوعها لجلسة مساج.

ونشرت سما المصري الفيديو، عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان “مساج سما المصري وكاس امم افريقيا”.

وقالت سما المصري اثناء خضوعها للمساج مبررة نشر هذه النوعية من الفيديوهات بالقول ” احب اعيشكم معايا في المود بتاع الشخصية العامة او الفنان زاي تلفزيون الواقع تاع كيم كاردشيان بس في حاجات نحنا ما ينفع انه نصورها”.