سما المصري تهاجم تامر امين وتنشر صورته مع فنانة لبنانية!

هاجمت الراقصة الاستعراضية سما المصري، الإعلامي تامر أمين، بسبب توجيهه انتقادات لتصرفاتها وملابسها.

ونشرت “المصري”، صورة تامر أمين، برفقة الفنانة اللبنانية ليال عبود، معلقة عليها: “طب ما الباشا حلو أهو وبيتصور مع مزز وكمان بيحضنها من وسطها ماعرفتكش أنا كده يمكن بيسندها لا تقع؟”.

وتابعت في تغريدة لها على الصورة: “أومال بس قالب دماغنا وبتشتم اللي بتلبس عريان والستات اللي لبسها أوفر هتدخل النار والشرف والأخلاق والمبادئ وكلام في الدين مالك ومال الدين أنت ما تخليك في سهراتك وفضايحك دي وسيب كل واحده في حالها ولا الواحد اللي بيسرق فاكر كل الناس حراميه ذيه؟.

وأضافت الراقصة الاستعراضية: “عمال تقل أدبك وتقول هم المصريين جابوا فلوس الفسيخ منين وانت مالك أنت هو أنت حد سالك جبت فلوس سهراتك اللي بتسهر بيها وبتتصور مع الفسيخ الزفر اللي معاك دي منين؟ ولا هم ستات مصر وحشين ولبسهم مش محترم وتقعد تشتم فيهم وستات الأجانب لبسهم حلو ومحترمين؟ آه ياابو وشين يا بتاع سهرات النسواااان العريانه اظهر وبان يابتاع النسوان الشمال احضن ياحبيبي احضن”.

وتحدتت “المصري” أي حديث من الإعلامي حول تبرير موقفه من الصورة أو تكذيبها قائلة: “هتقول فوتوشوب هجيبلك السبكي نفسه يشهد عليك إنك كنت سهران معاهم وأنت اللي طلبت إنك تتصور مع الولية دي واسمها ليالي عبود من لبنان ودي وليه قدامك وأنت بتحب الستات الكبيرة كمان وكنتوا سهرانين في شيراتون وممكن أقول اكتر من كده بس انا باستر على الولايا اقصدها هي مش أنت ما تفهمش غلط تاني نقول يا تامر يا امين البس عشان خارجين”.

يذكر ان هذا السجال ليس الاول بين سما المصري وتامر امين وانها سبق وان اتهمته بالخروج معها في مرات سابقة.