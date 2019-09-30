نشرت الفنانة المصرية سما المصري صورة لسيارة أتت على شكل مؤخرتها، اذ ان الصورة عُدّلت من خلال احد التطبيقات.
وعلّقت سما على الصورة قائلة: “عيب ياه”، في اشارة منها على انزعاجها من تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة الساخرة منها.
وتلقّت سما عدد كبير من الانتقادات، فأحدهم كتب لها: “انتي العيب بنفسو”.
الجدير ذكره ان سما المصري كانت قد نشرت مؤخرا مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس البحر وفوقها Paraillot أزرق شفاف كشف عن صدرها وفخذيها بشكل واضح.
سما المصري غاضبة بسبب تشبيه الناشطون لاحدى السيارات بمؤخرتها
نشرت الفنانة المصرية سما المصري صورة لسيارة أتت على شكل مؤخرتها، اذ ان الصورة عُدّلت من خلال احد التطبيقات.