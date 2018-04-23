سما المصري لـمحمد صلاح: “مش هتيجي نتجوز بقى”

علقت الفنانة سما المصري، عبر صفحتها على انستغرام، على خبر فوز اللاعب محمد صلاح بجائزة افضل لاعب في الدوري الانجليزي على طريقتها حيث نشرت صورة له وكتبت تعليقا عليها: “مبروك يامووو….مش هتيجي نتجوز باه؟؟”.

وكان محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المصري وفريق ليفربول قد دخل التاريخ مساء امس بعد اختياره أفضل لاعب في الموسم خلال حفل رابطة اللاعبين المحترفين، ونجح في اقتناص الجائزة ليكون أول لاعب مصري يحصدها بعد المستوى الاستثنائي الذي يقدمه الفرعون مع ليفربول؛ حيث نجح في تسجيل 41 هدفا في موسمه الأول حتى الآن.