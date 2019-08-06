سما المصري من هولندا: “الرجاله الأجانب بتعاكس عادي”

نشرت الفنانة المثيرة للجدل سما المصري، عبر حسابها على انستغرام، مجموعة صور وفيديوهات من زيارتها الاخيرة في هولندا.
وارتدت سما المصري في هذه الصور ملابس ضيقة اظهرت مفاتن جسدها وظهرت في احداها بين رجلين كانا ينظران اليها وعلقت قائلة: “دا شارع في هولندا بجوار ميدان الحمام والرجاله الأجانب بتعاكس عادي وبتبص اهي ياجماعه مفيش مشاكل بس مابيتكلموش بيعاكسوا بس”.
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
دا شارع في هولندا بجوار ميدان الحمام والرجاله الأجانب بتعاكس عادي وبتبص اهي ياجماعه مفيش مشاكل بس مابيتكلموش بيعاكسوا بس…اللي عايز يشوف الفيديو دا كامل هيلاقيه علي قناتي ع اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري…اللي مزنوق في شتيمه يروح يشتم في تعليقات القناه تحت الفيديو عشان عندي صداااع م الطياره….ولعت خااالص😂😂😂😂
فيما ظهرت في مقطع فيديو مع مجموعة من الفتيات جعلتهن يرددن كلمة “ابو صفيحة” وهو الاسم الذي تطلقة على رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور وعلقت قائلة: “حتي البنات المزز الاجانب دول كمان بيحبوا ابو صفيحه اوي اوي خالص وكمان بيعملوا حركه اللسان عشان يغيظوا امه…ههههه.”.
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تصبحوا ع الحب الحب….الفيديو كامل هتلاقوه علي قناتي ع اليوتيوب والرابط في البايو وفي الاستوري…اعملوا subscripe للقناه عشان تشوفوا كل جديد علي القناه…مووواه😘😘😘😘😘😘