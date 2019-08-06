سما المصري من هولندا: “الرجاله الأجانب بتعاكس عادي”

نشرت الفنانة المثيرة للجدل سما المصري، عبر حسابها على انستغرام، مجموعة صور وفيديوهات من زيارتها الاخيرة في هولندا.

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وارتدت سما المصري في هذه الصور ملابس ضيقة اظهرت مفاتن جسدها وظهرت في احداها بين رجلين كانا ينظران اليها وعلقت قائلة: “دا شارع في هولندا بجوار ميدان الحمام والرجاله الأجانب بتعاكس عادي وبتبص اهي ياجماعه مفيش مشاكل بس مابيتكلموش بيعاكسوا بس”.

فيما ظهرت في مقطع فيديو مع مجموعة من الفتيات جعلتهن يرددن كلمة “ابو صفيحة” وهو الاسم الذي تطلقة على رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور وعلقت قائلة: “حتي البنات المزز الاجانب دول كمان بيحبوا ابو صفيحه اوي اوي خالص وكمان بيعملوا حركه اللسان عشان يغيظوا امه…ههههه.”.