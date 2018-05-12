سما المصري: هانتحر بعد العيد عشان اجيب لكم شلل في رمضان

أثارت الفنانة المصرية ​سما المصري​ جدلاً كبيراً عبر احد مواقع التواصل الإجتماعي، بإطلالة جريئة لها.

وظهرت المصري في الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة، مستلقية بفستان ازرق قصير وضيق بلا أكمام، بخطوط وتقليمات متعددة الأشكال والأبعاد.

وهددت المصري بالإنتحار بلعبة “الحوت الأزرق”، حيث علّقت على الصورة قائلة: “هانتحر بالحوت الازرق عشان ترتاحوا…..طب والنبي دا كلام يتكتب في الصحافه؟؟…..طب اعمل ايه انا عشان اريح الناس والبشر مني؟؟…انتحر ياناااس…انتحر…حاااضر هانتحر بس بعد العيد عشان اجيب لكم شلل في رمضان قبل ما موت”.